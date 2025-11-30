BOLU’nun Göynük ilçesinde bulunan bir enerji santralinde, mesai arkadaşına kompresörle hava basarak yaralanmasına neden olan bir işçi tutuklandı.

Olay, 5 gün önce enerji santralinde meydana geldi. İddiaya göre ismi açıklanmayan bir işçi, mesai arkadaşı Ö.K.’ye “şaka” amacıyla makatından kompresörle hava bastı. Bir anda fenalaşan Ö.K. için bölgeye ambulans çağrıldı.

Ağır yaralanan Ö.K., Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan incelemede kalın bağırsakta yırtık tespit edilmesi üzerine acil ameliyata alındı. Ameliyatın başarılı geçtiği, Ö.K.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli işçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.