Buca Belediyesi’ne ait şantiyede artan çöp yığınlarının yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten mahalle sakinleri, pankartlar açarak şantiye önünde toplandı. “Çöp dağları değil hizmet istiyoruz”, “Yetkililer sesimizi duysun”, “Temiz yaşam herkesin hakkı” gibi sloganlar taşıyan halk, çöp depolama alanının mahalleden kaldırılmasını talep etti.

Muhtar Yıldız: “1,5 yıldır hizmet alamıyoruz”

Mahalleli adına konuşan Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gökmen Yıldız, belediyeden hiçbir geri dönüş alamadıklarını belirterek şunları söyledi:

“İki haftadır burada toplanıyoruz. Fakat belediyeden bir dönüş yok. Biz bu şantiyenin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Kronik hastalarımız var, insanlar mağdur. 1,5 yıldır hiçbir hizmet alamıyoruz. Burada Büyükşehir’in çöp aktarma merkezi gibi bir düzen var. İnsanlar kokudan, pislikten bıktı. Derdimiz siyaset değil; hizmet almak istiyoruz.”

Mahalleliler: “Koku uykumuzdan kaldırıyor, nefes alamıyoruz”

Mahalle sakinlerinden Remzi Bilge Tecan, çöp miktarının kontrolsüzce arttığını vurgulayarak yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

“Vahşi depolama yapılıyor. Gece uykudan kaldıracak derecede keskin koku var. Pencere açamıyoruz. Sinek, fare derken nefes alamaz hale geldik. İnsanlar evlerini satmak istiyor ama alıcı bulamıyor. Durum çok vahim.”

Bir diğer mahalleli Bayram Şeker, şantiyede çalışanların da kokudan rahatsız olduğunu ancak işten çıkarılma korkusu nedeniyle konuşamadıklarını söyledi.

Meclis Üyesi Balyemez: “Sağlık tehdit altında, çöpü kaldırın”

AK Parti Buca Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez ise sorunun mecliste defalarca gündeme geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Toplanan çöpler nedeniyle halkın sağlığı tehdit ediliyor. Fareler mahallede cirit atıyor, sinekler çocuklara zarar veriyor. İnsanlar kokudan evlerinde duramıyor. Defalarca uyardık ama karşımızda bir irade yok. Yetkililere çağrımız net: Bu çöpü bir an önce buradan kaldırın, insanların sağlığını tehdit etmekten vazgeçin.”

Mahalleli, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.