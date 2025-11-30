Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada,

“Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bunun önemli sonuçlar doğuran olağanüstü bir talep olduğunun farkındadır. İlgili tüm görüşleri aldıktan sonra, Cumhurbaşkanı talebi sorumlu ve samimi bir şekilde değerlendirecektir.” ifadeleri yer aldı.

Netanyahu’nun af talebine ilişkin Başbakanlık Ofisi’nden henüz bir açıklama yapılmadı. Af başvurusu, devam eden yargı sürecinin seyrine ve İsrail iç siyasetindeki dengelere yönelik kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.