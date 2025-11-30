Survivor 2026 için geri sayım sürerken gönüllüler takımının kadın yarışmacıları da netleşti. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamayla yeni sezonda yarışacak isimleri paylaştı. Buna göre Sude Demir, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler ve Başak Cücü gönüllüler kadrosunda yer alacak.

Programın kadrosu, her gün yapılan duyurularla şekillenmeye devam ediyor. Açıklanan bu yeni isimlerle birlikte Survivor 2026’nın rekabet seviyesinin artacağı yorumları yapılıyor.

Daha önce erkek ve karma gruptan açıklanan isimler arasında Bayhan, Keremcem, Serhan Onat, Dilan Citak, Selen Görgüzel, Mert Nobre, milli voleybolcu Meryem Boz ve milli boksör Seren Ay Çetin bulunuyordu.

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu yeni listeyle beraber Survivor 2026’nın hem ünlüler hem gönüllüler kanadında güçlü bir kadro oluştuğu görülüyor. Yarışma, ocak ayında ekrana gelmesi beklenen yeni sezonuyla yine geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.