Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultayı Ankara Kapalı Spor Salonu’nda 3’ncü gününde Parti Meclis üyeleri listesi açıklandı. İşte o isimler…
Ozan Bingöl
Burhanettin Bulut
Seyit Coşkunoğlu
Hüseyin Çiçek
Canssl Çifçi
Zeynel Emre
Hüseyin Ergin
Ali Gökçek
Volkan Memduh Gültekin
Kamil Hantaş
Ulaş karasu
Ecevit Kılıç
Aylin Nazlıaka
Bilal Orhan
Sinem Kırçiçek
YDK LİSTESİ AÇIKLANDI
Yasemin Reçber, Bağran Şansal, Mehtap Fatma Tarakçı Sönmez, Aliyetimizi Ersevel, Murat Topkaya, Seçil Yegek, Hümeyra Maktuz Sandıkçı, Ayça Aypek Şenay, Arslan Savaş Arpacıoğlu, Erbil Aydınlık, Fevzi Bağdali, Deniz Baykal, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Kenan Çelik, Aysemin Gülmez, Buğra Gürsel, Hüseyin Behçet, Hiç Yılmaz Deniz Özgür Kaplan, Remzi Kaymaz, Erdoğan Kılıç, Mert Atakılıç, Mesut Kırşanlı, Mustafa Oğuz Muciroğlu, Ali Narin.