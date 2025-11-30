Şampiyonanın son gününde yapılan final karşılaşmalarında milli sporcular üç farklı sıklette zirveye çıktı:

Nurselen Yalgettekin – 48 kg (Kadınlar)

Nilay Yaren Çam – 54 kg (Kadınlar)

Emrah Yaşar – 90 kg (Erkekler)

Bu sonuçlarla Türkiye, şampiyonanın en başarılı ülkesi oldu.

Gümüş Madalyalar

Hikmetgül Türkmen – +80 kg (Kadınlar)

Mehmethan Çınar – 60 kg (Erkekler)

Bronz Madalyalar

Dilara Sak – 70 kg (Kadınlar)

Gamze Soğuksu – 51 kg (Kadınlar)

Berfin Polat – 60 kg (Kadınlar)

Bedirhan Kalkan – 85 kg (Erkekler)

Federasyon Başkanı Hekimoğlu: “Bu Başarı Sistemli Çalışmanın Sonucu”

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, milli takımın gösterdiği üstün performanstan büyük gurur duyduğunu belirtti. Hekimoğlu, elde edilen birinciliğin yalnızca bir sportif başarı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu başarı; sabırla yürüttüğümüz altyapı çalışmalarının, doğru planlamanın ve sistemli emeğin karşılığıdır. Sporcularımız, kendi sınırlarını aşarak Türk boksunun geleceğinin ne kadar parlak olduğunu bir kez daha göstermiştir.”

Başkan Hekimoğlu, sporcuların, antrenörlerin, teknik ekibin ve ailelerin emeğine teşekkür ederek hedeflerinin bu başarıyı dünya şampiyonalarına ve olimpiyatlara taşımak olduğunu ifade etti.