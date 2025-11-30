Turnuvanın yarı finalinde ev sahibi ülkenin sporcusu ve 1 numaralı seribaşı Unnati Hooda ile karşılaşan Neslihan Arın, rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Japon Rakibine Yenildi

Final mücadelesinde Japon sporcu Hina Akechi ile karşılaşan milli badmintoncu, 16-21 ve 14-21’lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Türk Badmintonu İçin Önemli Başarı

Uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil eden Neslihan Arın, Hindistan’daki turnuvadan ikinci olarak ayrılarak kariyerine bir madalya daha ekledi.