Yeni yılda Suriyeliler için sağlık hizmetlerinde önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor.

1 Ocak 2026’dan itibaren Suriyeliler de diğer vatandaşlar gibi sağlık hizmetlerinde katılım payı ödeyecek. Ancak maddi durumu yetersiz olanlar bu ödemeyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan geri alabilecek. Düzenleme, ihtiyaç sahiplerine yönelik desteğin sürdüğünü, sadece iade yönteminin değiştiğini gösteriyor. Aşı uygulamaları ve acil servis hizmetleri ise eskisi gibi ücretsiz olacak.