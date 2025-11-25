Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Arca Çorum FK’nın yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Hüseyin Eroğlu’nu tebrik etti.

Şahin, Eroğlu’nun vizyonu ve tecrübesiyle takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Arca Çorum FK’nın yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu hocamızı tebrik ediyorum. Vizyonu ve tecrübesiyle takıma değer katacağına inanıyorum. Kendisine ve Arca Çorum FK camiasına hayırlı, başarılı bir dönem diliyorum.”

Hüseyin Eroğlu Kimdir?

Hüseyin Eroğlu, 1972 yılında İzmir’de doğan Türk teknik direktördür. Futbolculuk kariyerine genç yaşlarda başlayarak çeşitli alt lig takımlarında forma giydi. Oyunculuk döneminin ardından teknik adamlığa yönelen Eroğlu, akademik ve altyapı yönü güçlü bir antrenör olarak tanındı. Antrenörlük kariyerinde uzun yıllar boyunca altyapı sistemlerinde görev alarak genç oyuncu yetiştirme konusunda önemli deneyim kazandı. Futbol felsefesinde disiplinli çalışma, modern antrenman metotları ve oyuncu gelişimi ön plandadır.

Profesyonel teknik direktörlük kariyerinde özellikle Altınordu FK ile uzun süre çalışarak dikkat çekti. Kulübün altyapı modelinin gelişmesinde büyük pay sahibi oldu ve birçok genç oyuncunun Türk futboluna kazandırılmasına katkıda bulundu. Daha sonra Samsunspor’un teknik direktörlüğünü üstlendi. Burada oyun sistemine dayalı modern futbol anlayışıyla başarılı sonuçlar alarak takımın yükselişinde önemli rol oynadı. Kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlarda süreç odaklı ve planlı yaklaşımıyla bilinen Eroğlu, hem sportif başarı hem de kurumsal yapı oluşturma konusunda öne çıkan bir teknik adamdır.