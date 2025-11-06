Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaca ilçesinde iddiaya göre silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen G.B.’yi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, dün G.B.'nin Karatepe köyündeki evine operasyon düzenledi. Ekiplerin aramalarında şüphelinin evinde, aracında ve çiftliğinde Kalaşnikof tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 389 farklı çaplarda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan G.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: DHA