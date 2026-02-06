İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır' ifadelerini kullandı. (DHA)
Kaynak: DHA