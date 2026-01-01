Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 'İlimiz genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle buzlanma ve don olaylarının meydana gelme ihtimaline karşı önleyici tedbirler alınmış olup, ilimiz genelinde; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an Kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 02.01.2026 Cuma günü 1 (Bir) gün süre ile ara verilmiştir' denildi.

Çorum Belediyesi tarafından 'Çorumlu Obası'nda düzenlenen kartopu etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da etkinliğe katılarak çocuklarla kar topu oynadı. Çocuklar Başkan Aşgın'dan, yarın için kar tatili yapılmasını istedi. Bunun üzerine Başkan Aşgın, Vali Ali Çalgan'ı telefonla arayarak çocukların kar tatili isteğini iletti. Görüşmede, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışı da değerlendirildi. Görüşmenin ardından Vali Ali Çalgan'dan gelen müjdeli haber, Çorumlu Obası'ndaki çocuklar tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı.