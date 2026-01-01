Suriye’nin Halep kentinde yılbaşı gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin DEAŞ üyesi olduğu bildirildi. Bakanlık, örgütün yılbaşı kutlamaları kapsamında Halep başta olmak üzere bazı vilayetlerde kiliseler ile sivil toplanma alanlarını hedef alan intihar saldırıları planladığına dair istihbarat alındığını ve bu nedenle güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Halep’in Bab al-Faraj semtinde görev yapan bir polis, şüpheli bir kişiyi durdurdu. DEAŞ bağlantısı tespit edilen şüpheli, kimlik kontrolü ve sorgulama sırasında silahla ateş açtı. Saldırıda bir polis olay yerinde yaşamını yitirirken, iki polis de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin bölgede önlemleri artırdığı ve saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.