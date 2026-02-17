Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen “Valiler Buluşması” programında önemli açıklamalarda bulundu. Komisyon çalışmalarında sona gelindiğini duyuran Kurtulmuş, nihai raporun kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yarın son toplantısını gerçekleştireceğini belirterek, “Nihai raporumuzun takdimiyle birlikte büyük bir çoğunlukla kabul edilecek ve böylece Meclis olarak üzerimize yüklenen tarihi sorumluluğu yerine getirmiş olacağız” dedi.

“Barış ve kardeşlik için tarihi süreç”

Türkiye’de birlik ve beraberliği güçlendirmeye yönelik yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Kurtulmuş, barış ve kardeşliği büyütme hedefinin altını çizdi. Sürecin sadece iç politikayı değil, uluslararası ilişkileri de etkileyecek nitelikte olduğunu belirtti.

“Terörsüz Türkiye” hedefine de değinen Kurtulmuş, bu yaklaşımın küresel ölçekte örnek olabileceğini belirterek, “Uluslararası ilişkiler bakımından ders mahiyetinde okutulacak bir ‘Türkiye modeli’ ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

“Valilik makamı devlet-millet köprüsüdür”

Konuşmasında valilerin rolüne de geniş yer ayıran TBMM Başkanı, valilik makamını devlet ile millet arasında güçlü bir köprü olarak tanımladı. Valilerin halktan kopuk değil, halkın vicdanını yansıtan yöneticiler olması gerektiğini söyledi.

“Hacet kapısı her zaman açık olmalı” diyen Kurtulmuş, valilerin ayrım yapmadan toplumun tüm kesimlerini kucaklaması gerektiğini vurguladı.

Küresel sistem eleştirisi

Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Kurtulmuş, uluslararası sistemin işlevini yitirdiğini savundu. Birleşmiş Milletler ve NATO gibi kuruluşların sorun çözme kapasitesinin zayıfladığını ifade ederek, yeni dönemde güç dengesinin belirleyici olacağını dile getirdi.

“Bu dünyada sözünüzle birlikte bileğiniz de güçlü değilse ayakta kalmanız mümkün değildir” diyen Kurtulmuş, Türkiye’nin savunmadan teknolojiye kadar her alanda güçlü olması gerektiğini söyledi.

“İç birliği tahkim edecek süreç başladı”

Terörle mücadelenin Türkiye’nin son yarım asrına damga vurduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bu sorunun çözümüne yönelik önemli mesafe alındığını belirtti. İç birliğin güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Bölgesel mesaj: “Gelecek ortak”

Suriye’deki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, bölge halklarının ortak kaderine dikkat çekti. “Türk’ün, Arap’ın ve Kürt’ün geçmişi ayrı olmadığı gibi geleceği de ayrı değildir” diyerek bölgesel birlik mesajı verdi.

“Türkiye üçüncü bir göze ihtiyaç duymaz”

Türkiye’nin kendi sorunlarını çözme kapasitesine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, dış müdahaleye ihtiyaç duyulmadığını ifade etti. Türkiye’nin hem kendi ayakları üzerinde duran hem de mazlum milletlere destek olabilecek güçte bir ülke olduğunu söyledi.

Program, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletvekilleri ve valilerle çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.