Şehrin tarihi dokusunu koruyarak modern turizm ihtiyaçlarına cevap verecek altyapı çalışmaları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı bile. Hafta sonu turlarının ve günübirlik ziyaretçilerin sayısındaki artış, esnafın yüzünü güldürürken, şehrin tanıtımına katkı sunan festivallerin takvimi de netleşmeye başladı. Vatandaşlar, şehrin turizm potansiyelinin hak ettiği yere gelmesi için yapılan çalışmalara tam destek veriyor.

Turizm sadece gezmek ve görmekle sınırlı kalmıyor; konaklama sektörü de bu gelişimden payını alıyor. Şehir dışından gelen misafirlerin rahat etmesi için tesislerin kalitesi artırılırken, doluluk oranlarında gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor. İşletmeciler, sezona hazırlıklı girdiklerini ve misafir memnuniyetini en üst düzeyde tuttuklarını ifade ediyor. Şehrin tanıtım elçisi gibi çalışan yerel rehberler, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmak için rotalarını güncelliyor.

GİZLİ KALMIŞ HAZİNELER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Kültür turizminin yanı sıra doğa turizmi de şehrin yükselen değerleri arasında. Yaylalar, kanyonlar ve su kaynakları, doğaseverlerin yeni rotası haline geldi. Özellikle Kahramanmaraş gezilecek yerler listesinin başında gelen Başkonuş Yaylası ve Ilıca Kaplıcaları, sağlık turizmi açısından da bölgeye değer katıyor. Ziyaretçiler, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmanın huzurunu yaşarken, yöresel lezzetleri tatma imkanı da buluyor. Şehir merkezine gelenler içinse Kahramanmaraş otelleri, her bütçeye uygun konaklama seçenekleriyle hizmet veriyor.

Şehri ilk kez ziyaret edecek olanlar için ulaşım ağları da büyük önem taşıyor. Yenilenen yollar ve yönlendirme levhaları sayesinde Kahramanmaraş yol tarifi almak artık çok daha kolay. Navigasyon uygulamaları ve yerel haritalar, turistlerin kaybolmadan istedikleri noktaya ulaşmasını sağlıyor. Gastronomi meraklıları ise meşhur dondurmayı yerinde yemek ve tarhana çorbasını tatmak için kilometrelerce yol kat ediyor. Şehrin lezzet haritası, damak tadına düşkün olanları cezbetmeye devam ediyor.

Hafta sonu planı yapan aileler için hava durumu da belirleyici bir faktör. Kahramanmaraş için hava durumu raporlarını kontrol eden ziyaretçiler, gezi rotalarını buna göre şekillendiriyor. Açık havada yapılacak piknikler veya müze ziyaretleri öncesinde meteorolojik verilere göz atmak, sürpriz yağışlara yakalanmamak adına önem taşıyor. Özellikle bahar aylarında şehrin doğası bir başka güzel oluyor.

