Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Reynmen (Yusuf Aktaş), hakkındaki test sonucuna itiraz etti. İlk testin pozitif çıktığı yönündeki iddiaların ardından sanatçı, bağımsız laboratuvarda yeniden analiz talebinde bulunduğunu açıkladı.

Operasyon kapsamında gözaltı iddiası

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, bazı ünlü isimlerin de dahil edildiği geniş çaplı bir operasyon yürütüldü. Bu kapsamda Reynmen’in de test sürecine tabi tutulduğu ve ilk analizde pozitif bulguya rastlandığı öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi makamlardan detaylı bir adli rapor ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Sessizliğini bozdu

Gündemdeki iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Reynmen, süreçle ilgili şu mesajları verdi:

Mevcut test sonucuna hukuki olarak itiraz ettiğini,

Bağımsız ve tarafsız bir laboratuvarda yeniden test talep ettiğini,

Hakkında yayılan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sanatçı ayrıca kamuoyunu “asılsız ve kesinleşmemiş bilgilere karşı temkinli olmaya” davet etti.

Hukuki süreç vurgusu

Reynmen cephesinden yapılan açıklamada, sürecin avukatlar aracılığıyla takip edildiği ve ikinci test sonucunun belirleyici olacağı ifade edildi. Bağımsız analiz sonucunun adli dosyaya sunulması bekleniyor.