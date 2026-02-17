Muğla'nın Milas ilçesinde sağanak sonrası toprak kayması meydana geldi. Ekipler, kısmen kapanan yolu temizlemek için çalışma başlattı.

Milas ilçesi Olukbaşı Mahallesi'nde son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Toprağın yumuşaması ile yamaçtan kopan taş ve kayalar, yola düştü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yolun kısmen kapanmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekipleri, kısmen kapanan yolu temizlemek için çalışma başlattı.