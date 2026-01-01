Kompresör, Vakum ve Basınçlı Gaz Ekipmanları Sanayicileri Derneği (KOMSAD), 2026 yılına girilirken sektörde uygulanması beklenen İlave Gümrük Vergisi (İGV) oranlarına ilişkin dikkat çeken bir basın açıklaması yayımladı. KOMSAD Genel Sekreteri Murat Alişiroğlu imzasıyla yapılan açıklamada, yerli üreticiyi korumaya yönelik verilen destek sözlerinin hayata geçirilmediği vurgulandı.

Alişiroğlu, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ile yapılan toplantılarda, kompresör, vakum, blower ve basınçlı gaz ekipmanları sektörlerinde İGV oranlarının yüzde 15–16 bandına çıkarılacağı yönünde taahhüt alındığını hatırlattı. Ancak 2026 arifesinde bu oranın yüzde 7’de sabit bırakılmasının, yerli üreticinin rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflattığını ifade etti.

“İGV oranının yüzde 7’de tutulması artık bir ticaret revizyonu değil, yerli üretimi zayıflatan bilinçli bir tercihtir” diyen Alişiroğlu, düşük kaliteli ve pazar bozucu ithal ürünlerin, özellikle Çin menşeli ürünlerin, Türkiye pazarında önünün açıldığını savundu. 40–50 yıllık yatırımlara sahip yerli firmaların koruma beklerken, ithalata fiilen bir koridor oluşturulduğunu belirtti.

Açıklamada, konunun Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a doğrudan iletildiği ve Bakan Bolat’ın bürokratlara yerli üreticinin taleplerinin değerlendirilmesi yönünde talimat verdiği de aktarıldı. Ancak Alişiroğlu, bu talimatın sahada karşılık bulmadığını ifade ederek, “Talimat verilmesi önemlidir; ancak takibi yapılmadığında üretici açısından sonuç değişmez. Pazar kaybedilir, rekabet gücü düşer” dedi.

İhracat tarafında da ciddi baskı olduğunu dile getiren Alişiroğlu, ihracatçı firmaların dış pazarlarda zararına da olsa varlıklarını sürdürmeye çalıştığını, ancak iç piyasada kur baskısı ve düşük İGV oranları nedeniyle ithal ürünlerle rekabet edemez hale geldiklerini söyledi. “Türkiye’nin sanayi kalkanı ithal baskısına karşı açılmamıştır” ifadesini kullandı.

KOMSAD açıklamasında, kamuoyuna şu sorular yöneltildi:

Verilen talimatların takibini kim yaptı?

Taahhüt edilen vergi koruması neden uygulanmadı?

Yerli üreticiye verilen sözler neden yerine getirilmedi ve bunun sorumlusu kim?

Açıklamada öne çıkan temel tespitler ise şöyle sıralandı:

Yerli üreticiyi korumaya yönelik sözler uygulamada karşılık bulmadı.

İGV oranı ithalat lehine yüzde 7’de sabitlendi.

Bu durum, yerli üreticinin rekabet gücünü zayıflattı ve pazar bozucu ithalatı artırdı.

Sektör yalnızca makine üretmiyor; istihdam, servis ağı ve milli sanayi ekosistemini ayakta tutuyor.

Ticaret disiplini, talimat vermekle değil, takibini yapmakla sağlanır.

KOMSAD Genel Sekreteri Murat Alişiroğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu yanlıştan dönmek hâlâ mümkündür ve zorunludur. Devlet üreticisine kalkan değil, rakibine koridor açıyorsa bunun adı ticaret değil, stratejik çelişkidir. Bu kararı kabul etmiyoruz ve 2026 yılında da sürecin takipçisi olacağız.”

KOMSAD, açıklamasını kamuoyuna saygıyla duyurdu.