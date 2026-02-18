BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği ifade edilere, bugün (Perşembe) bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş),09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasında yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Muhabir: Haber Merkezi
