Kocaelispor, Süper Lig’in 14’üncü haftasında 28 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Gençlerbirliği’ni Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda konuk edecek. Körfez ekibi hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çalışma; düz koşu, ısınma ve taktik organizasyonlarla tamamlandı. Antrenman öncesi teknik direktör Selçuk İnan ve tecrübeli oyuncu Ahmet Oğuz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Selçuk İnan: “Gençlerbirliği Volkan hoca ile hava yakaladı”

Gençlerbirliği karşılaşmasını değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, rakiplerinin yükselişte olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Gençlerbirliği çok dirençli ve güçlü bir takım. Özellikle son haftalarda Volkan hocanın gelişiyle beraber bir hava yakalamış durumdalar. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Rakiplerimizden biri, bu nedenle maça iyi hazırlanmamız ve iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Son haftalarda sahada bu mücadeleyi fazlasıyla gösterdiğimizi düşünüyorum ama hepsi geride kaldı. İlk yarının bitmesine 4 maç var ve hepsi çok önemli. Ben karşılaşmalara tek tek bakarım. Bu da çok zor bir maç olacak. Kendi sahamızda, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz.”

Sakat ve cezalı oyuncuların son durumu

Takımdaki eksikler hakkında bilgi veren İnan, şu açıklamaları yaptı:

Balogh : Cezalı

Rivas : Takımla antrenmanlara başladı

Petkovic : Tedavisi ve bireysel çalışmaları sürüyor, Gençlerbirliği maçında forma giymesi beklenmiyor

Serdar Dursun: “MR bugün netlik kazanacak ama ciddi bir durum olduğunu sanmıyorum. Maçta bizimle olacağını düşünüyorum.”

Ahmet Oğuz: “Benim hep bir standardım vardır”

Kocaelispor’un tecrübeli oyuncularından Ahmet Oğuz, kariyeri boyunca hırslı bir futbolcu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bazen fazla motivasyon sizi iyi ya da kötü etkileyebilir. Ben kariyerim boyunca hep hırslı oldum. Zaman zaman takımıma zarar verdiğim anlar oldu ama çoğu zaman fayda sağladım. Geçen sene dışarıdan bakınca ‘maç seçiyor’ gibi düşünülebilir ama öyle değil. Süper Lig’de 7-8 sene oynadım, bu 9’uncu senem. Tecrübemi sahaya yansıtıyorum. Benim bir standardım vardır, altına düşmem ama üstüne çıkabilirim.”

“Mücadelemizi en üst seviyede göstereceğiz”

Göztepe maçına değinen Oğuz, Kocaelispor’un zorlu bir fikstürden geçtiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“Son üç hafta kadro kalitesi yüksek, üst sıralardaki takımlarla oynadık. Bu döngüyü kırabilirsek hedeflerimiz farklı olabilir. Maç maç gidip her karşılaşmayı kazanmaya oynamalıyız. Kim daha çok isterse o kazanır. Biz mücadelemizi en üst seviyede göstereceğiz. Taraftarın ne kadar geleceğini bilmiyorum ama ne kadar fazla olursa bizim için o kadar iyi. Taraftar her zaman birinci adamımız.”