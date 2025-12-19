Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kırsal alanda şüpheli bir hava aracı bulunması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemede, düşen aracın Rusya menşeli bir insansız hava aracı olduğu belirlendi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama yayımladı.

İçişleri Bakanlığı: İHA Rusya’ya Ait

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın İzmit ilçesine bağlı Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldiği ifade edildi. İlk tespitler doğrultusunda bulunan hava aracının Rus menşeli olduğu kaydedildi.

Yetkililer, teknik incelemeler sonucunda söz konusu aracın, keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan “Orlan-10” tipi insansız hava aracı olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

Detaylı İnceleme Sürdürülüyor

İçişleri Bakanlığı, İHA’nın bölgeye hangi güzergâhtan geldiği ve kullanım amacının ne olduğu gibi hususların netleştirilmesi için başlatılan incelemenin titizlikle devam ettiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında elde edilecek yeni bulguların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.