Son dakika gelişmesine göre, kamuoyunda tanınan isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma dosyası kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, şüpheli olarak ifadeye çağrılan isimler arasında yer aldı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Saran’ın yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Türkiye’ye dönüşünün ardından ifadesinin alınacağı belirtildi.

Evinde Arama Yapılıyor

Soruşturmada yaşanan son gelişmede ise güvenlik güçlerinin Sadettin Saran’ın evinde arama çalışması yürüttüğü bildirildi. Aramanın, soruşturma kapsamında delil toplama amacıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan yapılacak yeni açıklamaların beklendiği kaydedildi.