Mamak Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Danışma Merkezi, toplumun her kesimine yönelik sunduğu ücretsiz ve kapsamlı danışmanlık hizmetleriyle ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Merkez; bireysel, aile ve çift danışmanlığının yanı sıra çocukların psikososyal gelişimini destekleyen eğitim ve atölye çalışmalarıyla geniş bir hizmet ağı sunuyor.

Evlilik öncesi danışmanlık, evlilik ve boşanma danışmanlığı ile bireysel danışmanlık hizmetleri aracılığıyla yaşanan sorunlara çözüm üreten merkez, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik çok yönlü destek programları yürütüyor. Merkezde görev yapan diyetisyen, sağlıklı beslenme konusunda yetişkin ve çocuklara danışmanlık verirken; çocuk gelişim uzmanı ise 0–6 yaş grubundaki çocukların gelişim süreçlerini takip ederek aileleri doğru yönlendirmelerle destekliyor.

Akran Zorbalığına Karşı Önleyici Çalışmalar

Günümüzün önemli toplumsal sorunları arasında yer alan akran zorbalığı, Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nin öncelikli çalışma alanları arasında bulunuyor. Merkez, yürüttüğü önleyici rehberlik çalışmalarıyla zorbalığın nedenlerini ele alıyor, çözüm yollarını ailelerle paylaşıyor ve çocukların bu tür olumsuz durumlara karşı korunabilmesi için farkındalık oluşturuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Feyzanur Erdoğmuş Ülger, akran zorbalığının çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkiler bırakabileceğini belirterek, bu sürecin erken dönemde fark edilmesinin önemine dikkat çekti. Ülger, aile ve okul iş birliğiyle doğru destek mekanizmalarının devreye alınmasının çocukların korunmasında belirleyici rol oynadığını ifade etti.

“Zorbalığın Görmezden Gelinmesi Ciddi Sonuçlar Doğurabilir”

Zorbalık davranışlarının altında farklı nedenlerin yatabileceğini vurgulayan Ülger, “Bazı çocuklar öfke, kıskançlık ya da yetersizlik duygularını sağlıklı şekilde ifade edemedikleri için zorbalığa yönelebilir. Bazıları ise bu davranışları çevresinden ya da dijital ortamdan öğrenerek model alabilir. Müdahale edilmeyen zorbalık, çocuklarda kaygı bozukluğu, depresif belirtiler ve özgüven kaybına yol açabilir” dedi.

Ailelere Uyarı: Bu İşaretleri Dikkate Alın

Ailelerin çocuklarındaki davranış değişimlerini yakından takip etmesi gerektiğini belirten Ülger, ani içe kapanma, akademik başarıda düşüş, özgüven kaybı ve öfke patlamalarının önemli uyarı işaretleri olduğuna dikkat çekti. Çocukların her zaman yaşadıklarını dile getiremeyebileceğini ifade eden Ülger, suçlanma ya da utanma korkusuyla zorbalığı paylaşmaktan kaçınabileceklerini söyledi.

“Güvenli Okul Ortamı Hepimizin Sorumluluğu”

Zorbalıkla mücadelenin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Ülger, güvenli okul ikliminin oluşturulması gerektiğini belirtti. Önleyici rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması, öğretmenlerin farkındalığının artırılması ve çocuklara empati, sınır koyma, kendini ifade etme ve yardım isteme becerilerinin kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Binlerce Vatandaşa Ücretsiz Hizmet

Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nde bu yıl Kasım ayına kadar 776 kişiye bireysel danışmanlık, bin 471 kişiye eğitim hizmeti sunuldu. İletişim, madde bağımlılığı, okula uyum gibi birçok konuda düzenlenen eğitimlerin yanı sıra kadınları güçlendirmeye yönelik atölyeler ve çocuklara yönelik grup çalışmaları da gerçekleştirildi. Merkez, geçtiğimiz yıl akran zorbalığına yönelik düzenlediği atölyelerle önemli bir farkındalık oluşturdu.

