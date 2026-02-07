Sinop’ta yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerini sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, sulak alanlarda yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, kaçak avcılık faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

DKMP ekipleri tarafından yürütülen koruma ve kontrol çalışmalarında, avcıların gizlenmek amacıyla kullandığı 5 güme tespit edilerek imha edildi. Denetimler sırasında yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 5 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Kaçak av malzemelerine el konuldu

DKMP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 21 adet mühre, 2 akü ve 2 ses cihazının ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, sulak alanların ve yaban hayatının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yetkililer, doğal dengenin korunması ve biyolojik çeşitliliğin devamı için yasa dışı avcılığa karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

)