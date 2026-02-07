Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik “Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık, Çığ ve Çığda Arama Kurtarma Kursu” düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sarıkamış/Kars’ta bulunan Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından verilen 17’nci Dönem Kursu’na, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinin katıldığı bildirildi.

Zorlu Doğa Şartlarında Eğitim

Açıklamada, kurs kapsamında personele; derin karla kaplı arazilerde harekât icrası, askeri kayakçılık teknikleri, çığ riski olan bölgelerde hareket kabiliyeti ve çığda arama kurtarma faaliyetleri konularında uygulamalı eğitimler verildiği belirtildi.

Eğitimden Görüntüler Paylaşıldı

MSB’nin paylaşımında, kurs süresince gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ait fotoğraflara da yer verildi. Eğitimlerin, personelin zorlu kış şartlarında görev yapma kabiliyetini artırmayı amaçladığı vurgulandı.

📍Sarıkamış/Kars



