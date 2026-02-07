ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından paylaştığı ve eski Başkan Barack Obama ile eşi Michelle Obama’yı maymun olarak tasvir eden ırkçı görüntüler içeren video nedeniyle gelen tepkilere rağmen özür dilemeyeceğini açıkladı.

Trump’ın kendisine ait sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan videonun, 2020 başkanlık seçimlerine yönelik hile iddialarını konu aldığı, ancak videonun son saniyelerinde Obama çiftinin yüzlerinin dans eden maymunlara montajlandığının görüldüğü belirtildi. Söz konusu paylaşım, tepkilerin artması üzerine yaklaşık 12 saat sonra yayından kaldırıldı.

“Videonun Sonunu Görmedim” Savunması

Konuya ilişkin Florida’ya giderken başkanlık uçağında açıklamalarda bulunan Trump, videonun yalnızca baş kısmını izlediğini ve sonundaki ırkçı bölümü görmediğini iddia etti.

Trump, “Binlerce şeye bakıyorum. Videonun başını izledim, gayet iyiydi ve paylaşılması için ekibe verdim. Sanırım kimse sonunu kontrol etmedi” ifadelerini kullandı.

“Özür Dilemeyeceğim”

Bir gazetecinin “Özür dileyecek misiniz?” sorusuna net bir yanıt veren Trump, “Hayır, ben bir hata yapmadım” dedi.

Videodaki ırkçı görüntüleri kınıyıp kınamadığı sorulan Trump ise, “Elbette kınıyorum. Ben sahip olduğunuz en az ırkçı başkanım” şeklinde konuştu.

Tepkiler Sürüyor

Trump’ın açıklamaları, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde yeni tartışmaları beraberinde getirirken, paylaşımın ırkçı içerik barındırdığı yönündeki eleştiriler devam ediyor.