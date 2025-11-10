Son yıllarda savunma sanayinin parlayan yıldızı olan Çorum Sungurlu'da konut sorununa çözüm bulmak için yola çıkan Cantaş İnşaat 700 konutluk projenin 90 konutluk bölümünün temelini atarak yatırımını başlattı.

Ankara’da iş dünyasında ve siyasette önemli bir yere sahip Çorumlu iş adamı Cantaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Şahin, memleketi yatırım için kolları sıvadı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ak Parti Ankara Yenimahalle İlçe Başkanı Dr. Ekrem Yüce ve meclis üyeleri ve Sungurludan kalabalık davetlilerdin katıldığı temel atma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Cantaş Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Şahin, törendeki konuşmasında memleketine yatırım yapmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Şahin “Amacımız ilçenin konut ihtiyacına bizde katkıda ulunmak, doğup büyüdüğümüz memleketimize yaptığımız iş ile yardımcı olmaktır. İlk etapta 90 konutun ve işyerlerinin bugün temelini atıyoruz. İnşallah 15 Ay gibi bir sürede burayı teslim etmeyi planlıyoruz. Bu arada 700 konut için çalışmaları da aralıksız sürdürüyoruz. Sungurlu’ya hayırlı olsun.” dedi.

Savunma Sanayi Bakan Yardımcılığından Sungurlu Belediye Başkanlığına yüksek bir oy ile seçilen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin

Dere ise, ilçesinin konut ihtiyacına cevap verecek olan ve temeli atılan bu yatırımı önemsediğini belirtti.

Dere “Sungurlu’nun ciddi bir nitelikli konut ihtiyacı var. Bir rakam vermek gerekirse 3,4 binlerde bu ihtiyacımız. Şu anda Savunma Sanayi alanında istihdamımız 3 binleri geçti, 5 bine doğru gidiyor. İlçemiz büyüyor, gelişiyor ve artık konut yatırımları Sungurlu’nun geleceği için stratejik bir önem taşıyor. Bu tür girişimler, ilçemizin yarınlarına yapılan en değerli katkılardır. Ayrıca ilçemizdeki inşaat sektörü ile de tatlı bir rekabet oluşturur. Cantaş İnşaat olarak ilçemize katma değer katacak olan Alaattin Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmalardan sonra temsili kurdele kesimi protokol tarafından gerçekleştirildi. Tören alanında dualar eşliğinde kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gönderildi. 700 konutluk projenin ilk etapta 90 konut ve 13 işyerinden oluşan bölümünün temelinin atıldığı törende davetlilere pilav üstü kavurma ve tatlı ile ayran ikram edildi. Konutların yapılacağı arsanın sahibi Aydın Bahtiyar da Sungurlu için böyle bir hizmete vesile olmaktan duyduğu memnuiyeti dile getirdi.

Temel atma törenine Ankara'dan gelen siyasi misafirler de vardı. Şahin, aynı zamanda Yenimahalle Ak Parti Belediye Meclisi üyesi olması nedeniyle belediye meclis üyesi arkadaşları meclis ve AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Dr. Ekrem Yücel temel atma törenine katılarak Alaattin Şahin'i yalnız bırakmadılar. AK Parti Yenimahalle ilçe başkanı Dr Ekrem Yüce konutların ilçeye hayırlı olmasını diledi. Cantaş İnşaat tarafından yapılacak olan konut projesi deprem yönetmeliğine uygun TOKİ bloklarının bulunduğu Akçakent mahallesinde 1+1,2+1,3+1 lüks dairlerden oluşuyor. 90 dairenin 15 ayda tamamlanması hedefleniyor.