Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık 2025 günü Hacılar Yukarı Mahallesi su deposu civarında bulunan bağ evine gitmek isteyen ve bölgede mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, donma tehlikesiyle karşı karşıya olan 2 vatandaşı bulundukları yerden güvenli şekilde kurtardı.

Kara saplanan araçlar da ekipler tarafından çıkarılırken, vatandaşların ihtiyaçları giderildi. Daha sonra ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak gidecekleri yere güvenli şekilde ulaşmaları sağlandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için her türlü hava koşulunda 7 gün 24 saat görev başında olduklarını bildirdi.