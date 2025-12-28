Akşam saatlerinde ilçedeki 3'üncü Sanayi Sitesi içerisinde abartı egzozlu 09 AJT 638 plakalı otomobilin, gürültülü şekilde seyir halindeki anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaşın ihbarı üzerine trafik ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen sivil trafik polisleri, otomobili ve esnaf olduğu belirlenen sürücüyü kısa sürede tespit etti. Otomobilinde abartı egzoz bulunan sürücü Ali N.'ye 9 bin 200 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi. Cezaya şaşıran sürücü Ali N., 'Sanayide de ceza yazılmaz arkadaşım. Sanayide binmeyeceğim de nerede bineceğim? Sanayici esnafı insan değil mi? İhbar edenler de esnaf' diye tepki gösterdi.(DHA)

Kaynak: DHA