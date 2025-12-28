Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde metruk binalar, müştemilatlar ve çeşitli uzantılara yönelik tespit edilen adreslerde 97 ekip ve 265 personelin katılımıyla NARKO-KAPAN operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 139 fişek ile Emekli Polisler Derneği adına düzenlenmiş 2 sahte araç giriş kartı ele geçirildi. Olaylarla ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.