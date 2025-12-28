Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Van kent merkezinde de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar ve tipiden dolayı Van-Bahçesaray kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. 206 mahalle ve mezra yolunun kapalı olduğu kent merkezinde, kar kalınlığı ise yer yer 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlatılırken, İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerine bağlı ekipler ise trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı. (DHA)

