Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en prestijli organizasyonlarından biri olan 2026 NBA All-Star maçında bir kez daha sahne alacak. All-Star karşılaşması yarın TSİ 01.00’de oynanacak.

Bu yıl organizasyon, NBA tarafından yeni bir formatla düzenleniyor. Los Angeles Clippers’ın evi Intuit Dome’da gerçekleştirilecek etkinlik, 14-16 Şubat tarihleri arasında basketbolseverlerle buluşacak.

Yeni Format Dikkat Çekiyor

2026 NBA All-Star’da ABD’li oyunculardan oluşan iki takım ile bir Dünya Karması mücadele edecek. Üç takım 12’şer dakikalık maçlarda karşı karşıya gelecek. En iyi iki ekip, 4. ve final niteliğindeki maçta şampiyonluk için mücadele edecek.

Alperen Şengün, Dünya Karması kadrosunda yer alacak.

Alperen Şengün Tarihe Geçiyor

Formasını giydiği Houston Rockets ile başarılı bir sezon geçiren Alperen Şengün, geçen yılın ardından ikinci kez All-Star maçında sahaya çıkacak.

2007 yılında bunu başaran Mehmet Okur’un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk basketbolcu olan Şengün, üst üste iki kez All-Star’a seçilen ilk Türk oyuncu unvanını da elde edecek.

2026 NBA All-Star İlk 5’leri

Doğu Konferansı İlk 5

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Antetokounmpo, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Batı Konferansı İlk 5

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Stephen Curry ve Shai Gilgeous-Alexander da sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak.

LeBron James’in Serisi Sona Erdi

NBA’de 21 yıl boyunca All-Star ilk 5’ine seçilme başarısı gösteren LeBron James’in serisi bu sezon sona erdi.

Ancak 41 yaşındaki yıldız oyuncu, yedekler arasında yer alarak 22. kez All-Star sahnesine çıkacak ve kendisine ait rekoru geliştirecek.

Takımların Kadroları

NBA Yıldızlar (NBA Stars)

Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey

NBA Rütbeliler (NBA Stripes)

Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Norman Powell

Dünya Karması

Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Alperen Şengün, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama