Ankara’nın yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili oldu. Başkent genelinde hafif şekilde görülen yağış, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kısa süreli beyaz örtü oluştururken, kar yağışını gören vatandaşlar sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla sevinçlerini dile getirdi. Öte yandan Ankaralılar, kar yağışının hafta boyunca devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

DON VE BUZLANMAYA DİKKAT!

Meteoroloji tahminlerine göre Ankara’da hafta boyunca özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. Yağışların yer yer etkisini artırabileceği belirtilirken, gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle don ve buzlanma riskine karşı uyarı yapıldı.

BOLU DOĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU!

İstanbul ile Ankara arasındaki ulaşımın sağlandığı Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede zaman zaman yoğunlaşan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Buna rağmen özellikle viyadükler, rampalar ve tünel girişlerinde buzlanma riski devam ediyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI!

Yetkililer, Ankara–İstanbul güzergâhını kullanacak sürücülere uyarılarda bulundu. Bolu Dağı geçişini kullanacak vatandaşların:

Kış lastiği olmadan yola çıkmamaları

Hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri

Trafik ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları

gerektiği hatırlatıldı.

Öte yandan, hava koşullarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, sürücülerin yola çıkmadan önce hava ve yol durumunu kontrol etmeleri istendi.