Ankara’nın kültür-sanat duraklarından Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, yılın son konseriyle müzikseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Müze, kendine özgü tarzı ve güçlü sesiyle tanınan Can Gox’u Ankaralı hayranlarıyla buluşturacak.

27 Aralık’ta saat 20.00’de başlayacak konser, satranç tarihinin izlerini taşıyan müze atmosferinde dinleyicilere farklı ve özel bir müzik deneyimi sunacak. Tarihin ortasında müzik keyfi yaşatacak bu özel gecede, 21 Pub iş birliğiyle seçili içecekler de konuklara eşlik edecek. Yılın son günlerine yaklaşırken düzenlenen etkinlik, hem müzik hem de kültür tutkunları için dikkat çekici bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. Konserin biletleri Biletinial, Bubilet ve Biletix üzerinden satışta.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde gerçekleşecek bu özel konser, 2024’e müzikle veda etmek isteyenler için kaçırılmayacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

CAN GOX KİMDİR?

Can Gox, Türkiye’nin özgün müzik sahnesinde blues, caz ve rock türlerini kendine has yorumuyla harmanlayan güçlü bir vokalist ve söz yazarıdır. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan sanatçı, özellikle derin ve etkileyici sesiyle kısa sürede dikkat çekmiştir.

Geniş kitleler tarafından, Kaybedenler Kulübü filminin müzikleriyle tanınan Can Gox, bu projeyle birlikte Türkiye genelinde büyük bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Duygusal yoğunluğu yüksek şarkıları, sahnedeki samimi duruşu ve güçlü performanslarıyla tanınan sanatçı, dinleyicileriyle derin bir bağ kurmasıyla öne çıkar.

Blues ağırlıklı repertuvarını zamanla rock ve alternatif tınılarla zenginleştiren Can Gox; “Yalnızım Ben”, “İçimde Ölen Biri Var” ve “Sorma” gibi parçalarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanmıştır. Konserlerinde doğaçlamaya yer veren Can Gox, her performansında farklı ve özgün bir müzik deneyimi sunmaktadır.

Bugüne kadar yayımladığı albüm ve single çalışmalarıyla Türk alternatif müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Can Gox, sahnedeki etkileyici varlığı ve karakteristik sesiyle üretmeye ve dinleyicileriyle buluşmaya devam etmektedir.