Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki önemli müzeler, sanal tur imkânı sunarak evden gezilebiliyor. Kültür ve sanat meraklıları, tek tıkla farklı ülkelerdeki müzeleri keşfetme fırsatı yakalıyor. İşte online olarak evden gezilebilen 9 ünlü müze:

British Museum (Londra): Antik çağlardan günümüze uzanan geniş koleksiyonuyla dikkat çekiyor.

Louvre Müzesi (Paris): Mona Lisa başta olmak üzere dünyanın en değerli sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Metropolitan Sanat Müzesi – The Met (New York): Sanat tarihinin farklı dönemlerinden binlerce eseri sanal ortamda sunuyor.

Zeugma Mozaik Müzesi (Gaziantep): Dünyaca ünlü Zeugma mozaikleri çevrim içi olarak incelenebiliyor.

Troya Müzesi (Çanakkale): Troya Antik Kenti’nin binlerce yıllık tarihini dijital turla keşfetme imkânı sağlıyor.

Frida Kahlo Müzesi (Meksika): Ünlü ressam Frida Kahlo’nun yaşamı ve eserleri sanal turla ziyaret edilebiliyor.

İstanbul Arkeoloji Müzesi (İstanbul): Anadolu ve dünya tarihine ışık tutan eserleri online olarak sunuyor.

Vatikan Müzeleri (Vatikan): Sistine Şapeli başta olmak üzere eşsiz sanat eserleri sanal turla gezilebiliyor.

Van Gogh Müzesi (Amsterdam): Vincent van Gogh’un eserleri dijital ortamda sanatseverlerle buluşuyor.

Evden gezilebilen bu müzeler, sanat ve tarih tutkunlarına zamandan ve mekândan bağımsız bir kültür deneyimi sunuyor.