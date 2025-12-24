Özgür Özel, sabah saat 10.45’te cezaevine giriş yaptı. Burada Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen CHP lideri, yaklaşık 4,5 saat süren görüşmenin ardından saat 15.00 sıralarında cezaevinden ayrıldı.

Açıklama Yapmadan Ayrıldı

Özel, cezaevi çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadan aracına binerek Silivri’den ayrıldı.

Ziyaretin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmenin güncel siyasi gelişmeler ve hukuki süreç kapsamında gerçekleştiği değerlendiriliyor.