Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile beraberindeki Kuvvet Komutanları, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel’in de aralarında bulunduğu askerî heyeti taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, olay yerinde yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede faaliyet gösteren Mobil Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Bayraktaroğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AFAD yetkililerinden yürütülen arama-kurtarma, güvenlik ve koordinasyon faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin ilgili kurumlar tarafından titizlikle sürdürüldüğünü, bölgede gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.