AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” üzerindeki çalışmalar sürüyor. Taslak metin, geçen ay sektör temsilcilerinin görüşüne sunuldu.

Görüşlerin toplanması ve değerlendirilmesinin ardından düzenlemenin son halini alarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Gençleri Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Hedefi

Hazırlanan taslakla;

Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi

Ekonomik çıkarlarının korunması

Gençlerin kumar ve benzeri zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması

amaçlanıyor.

Bu kapsamda özellikle dijital oyunlarda yer alan “ganimet kutuları”, sürpriz içerik ve sanal ürün paketleri gibi uygulamalara yönelik reklamlara düzenleme getiriliyor.

Elektronik Sigara ve Şans Oyunlarına Reklam Yasağı

Daha önce yasa dışı bahis, kumar ve tütün mamullerine yönelik reklam yasağı bulunurken, yeni düzenleme ile elektronik sigara ve şans oyunları ayrı bir kategori olarak ele alınıyor. Bu alanlara yönelik her türlü reklamın yasaklanması öngörülüyor.

Yapay Zekâ ile Oluşturulan Reklamlara Şeffaflık Şartı

Taslağa göre;

Yapay zekâ kullanılarak oluşturulan dijital insan veya insan benzeri karakterlerin yer aldığı reklamlarda bu durum açık ve anlaşılır şekilde belirtilecek .

Filtreleme, yapay zekâ veya yazılım kullanımı gizlenemeyecek.

Influencer aracılığıyla yapılan reklamlar da açık, ayırt edilebilir ve şeffaf olmak zorunda olacak.

Hedefli Reklamcılıkta Çocuklara Özel Koruma

Yeni düzenlemeyle hedefli reklamcılık da sıkı kurallara bağlanıyor. Buna göre:

Reklamın hangi kriterlerle gösterildiği açıkça belirtilecek

Tüketiciden ayrıca onay alınacak

Özel nitelikli kişisel verilerle profilleme yapılamayacak

Çocuklara yönelik hedefli reklamlar, kişisel verilere dayalı profilleme yöntemiyle sunulamayacak

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı bu düzenlemelerle birlikte, dijital reklamcılıkta daha şeffaf, denetlenebilir ve çocukları koruyan bir yapı oluşturulması hedefleniyor.