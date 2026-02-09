Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te Kadıköy’de bit pazarına gittiği sırada çıkan bir tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Minguzzi, hastanede günlerce süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti.

Olayın ardından saldırıya karıştığı belirlenen şüpheliler gözaltına alındı ve tutuklandı. Sanıklar hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla dava açılırken, yargı süreci kamuoyunun yakın takibi altında ilerledi. Dava sürecinde özellikle çocuklara yönelik şiddet ve suç yaşı tartışmaları gündeme geldi.

Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, ölüm yıl dönümünde yaptığı değerlendirmede, yaşanan sürecin kendileri açısından son derece yıkıcı olduğunu belirtti. Minguzzi, verdikleri mücadelenin tüm çocuklar için olduğunu vurgulayarak, bu konuda geri durmayacağını ve mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti.

Ahmet Minguzzi’nin ölümü, aradan geçen bir yıla rağmen çocuk güvenliği ve şiddet olaylarına ilişkin toplumsal tartışmaların sembol vakalarından biri olmayı sürdürüyor.