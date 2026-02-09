Uber tarafından yapılan açıklamada, şirketin hızlı teslimat alanındaki küresel büyüme stratejisi kapsamında Türkiye’ye özel bir önem atfedildiği belirtildi. Türkiye’nin gelişen dijital ekonomisi, genç ve dinamik tüketici profili ile Uber’in uzun vadeli yatırım planlarında stratejik bir konumda yer aldığı vurgulandı.

Mubadala cephesinden yapılan değerlendirmede, söz konusu işlemin Getir’in iş modelinin dayanıklılığını ve özellikle son bir yılda kaydedilen operasyonel ilerlemeyi ortaya koyduğu ifade edildi. Mubadala, Türkiye’yi uzun vadeli ve cazip bir yatırım pazarı olarak görmeye devam ettiklerini de açıkladı.

Getir yönetimi ise anlaşmayı şirket açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Yapılan değerlendirmede, Türkiye’de kurulan güçlü operasyonel yapı ve lider marka konumunun bu anlaşmayla teyit edildiği belirtilirken, Getir’in ultra hızlı teslimat alanındaki uzmanlığının Uber’in küresel ekosistemiyle birleşerek tüketiciler, kuryeler, restoranlar ve tedarikçiler için daha entegre bir deneyim yaratmasının hedeflendiği kaydedildi.

Taraflar, satın alma sürecine ilişkin teknik ve finansal detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağını bildirdi.