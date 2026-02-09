Bursalı milli atlet Berke Akçam, kendisi gibi 400 metre engelli koşucusu olan eski milli atlet annesi Gülşah Akçam’ın yönlendirmesiyle atletizme adım attı. 2021 yılında dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan Akçam, 2023 Avrupa U23 Şampiyonası’nda ikinci olurken, 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarı finale yükselerek dikkatleri üzerine çekti.

Avrupa Büyükler Şampiyonası’nda da finalde koşan milli atlet, 2025 yılında katıldığı Dünya Yaz Üniversite Oyunları ve İslam Oyunları’nda altın madalya kazanarak başarı grafiğini yükseltti.

Spora annesinin yönlendirmesiyle başladı

Babası da eski bir atlet olan Berke Akçam, babasını 10 yaşında kaybettikten sonra annesinin desteğiyle spora yöneldi. Küçük yaşlardan itibaren birçok spor dalıyla tanışan Akçam, annesinin izinden giderek atletizmde karar kıldı.

“Yarışlar beni cezbetti”

Çocukluğunda kaykay yaparken yaşadığı küçük bir kazanın ardından annesinin kendisini tedbir amaçlı spora yönlendirdiğini anlatan Akçam, sporla tanışma sürecini şu sözlerle anlattı:

“Kendimi bildim bileli sporun içindeyim. Birçok branş denedim ama atletizm beni içine çekti. Başlarda gelmek istemiyordum ancak Bursa içinde elde ettiğim dereceler ve şehir dışındaki yarışlar beni cezbetti.”

“Ben onunla, o da benimle gurur duyuyor”

Anne ve baba tarafında sporun genetik bir miras olduğunu belirten milli atlet, annesinin sporcu geçmişinin kendisine büyük katkı sağladığını vurguladı. Akçam, “Annem hem beni spora teşvik etti hem de başarılarımı doğru şekilde yorumladı. Ben onunla gurur duyuyorum, o da benimle gurur duyuyor” dedi.

Olimpiyat madalyası en büyük hedef

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde öğrenimini sürdüren Akçam, en büyük hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Paris 2024’te yarı finale çıkarak olimpiyat hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi antrenörüm Abdurrahman Deriş’in yönlendirmesiyle hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak.”

“Annem benim için hem anne hem baba oldu”

Annesinin yarışlarını heyecan nedeniyle izleyemediğini söyleyen Akçam, annesinin hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:

“Yarıştan sonra mutlaka arar, çoğu zaman ağlıyor olur. Annem benim için hem anne hem baba oldu. Çok güçlü bir kadın.”

Gülşah Akçam: “Boynuz kulağı geçti”

Eski milli atlet Gülşah Akçam ise oğlunun elde ettiği başarılarla kendisini aştığını belirterek, “Ben de 400 metre engelciydim ama Berke benden daha ileri gitti. Boynuz kulağı geçti” dedi. Oğlunun yarışlarını izleyemediğini ifade eden Akçam, en unutamadığı anlardan birinin oğlunun diskalifiye sonrası şampiyonluğa uzandığı yarış olduğunu dile getirdi.

“Oğlumun Türk bayrağını taşımasını izlemek çok farklı”

Oğlunun başarılarının kendisi için tarif edilemez bir gurur olduğunu söyleyen Gülşah Akçam, “Oğlumun her yarışta Türk bayrağını gururla taşımasını izlemek çok farklı bir duygu. Olimpiyatlarda madalya almasını görmek en büyük hayalim” ifadelerini kullandı.