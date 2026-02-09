Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük ilçeleri açıklandı. Verilere göre İstanbul’un Esenyurt ilçesi, 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ilçesi oldu. Esenyurt’u, Güneydoğu Anadolu’nun en büyük yerleşimlerinden biri olan Gaziantep’in Şahinbey ilçesi takip etti. Şahinbey’in nüfusu 957 bin 792 olarak kayıtlara geçti.

Başkent Ankara’dan iki ilçe de ilk sıralarda yer aldı. Çankaya 952 bin 198 kişiyle üçüncü sırada bulunurken, Keçiören 931 bin 722 kişilik nüfusuyla dördüncü sıraya yerleşti.

Gaziantep’in bir diğer büyük ilçesi Şehitkamil ise 905 bin 880 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık beşinci ilçesi oldu.

Ortaya çıkan tablo, bazı ilçelerin nüfus açısından birçok ilden daha büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle büyükşehirlerdeki hızlı nüfus artışı, ilçe ölçeğinde megakentler oluşmasına neden oluyor.