Gençlerin kaynaşmasını amaçlayan tanışma oyunu ile başlayan programda, Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Hilal Gedik, meclisin yapısı, çalışma alanları ve katılımcılığı esas alan gençlik modeli hakkında bilgi verdi. Gedik, organizasyona verdikleri destekten dolayı Beypazarı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Alihan Ayhan’a teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında Başkent Gençlik Meclisi Başkan Vekili Ege Dinç tarafından gerçekleştirilen “Olay Yeri” atölyesinde, gençler fırsat eşitsizlikleri üzerine empati temelli değerlendirmelerde bulunarak görüşlerini paylaştı.

Programın son bölümünde katılımcılar, dört farklı başlık altında gruplara ayrılarak Beypazarı’nın sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirdi. Gençler, hazırladıkları fikirleri sunumlar eşliğinde paylaşarak ortak akla dayalı öneriler ortaya koydu.

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap ise gençleri ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, gençlik odaklı projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.