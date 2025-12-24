Kırmızı-beyazlı ekip, 21 yaşındaki santrafor oyuncusu Omorowa’yı sezon başında Hollanda’nın Excelsior kulübünden transfer etmiş, ardından futbolcuyu İsveç temsilcisi Degerfors’a kiralamıştı. İlk devrenin tamamlanmasının ardından Degerfors ile olan kiralık sözleşmesi sona eren genç oyuncu, sezonun geri kalanında Olympiakos Nicosia forması giyecek.

Resmi Açıklama Geldi

Richie Omorowa’nın kiralık transferi, Samsunspor’un resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, oyuncunun sezon sonuna kadar Kıbrıs ekibinde forma giyeceği belirtildi.

Samsunspor’un genç oyuncunun gelişimini yakından takip edeceği ifade edilirken, transferin her iki kulüp için de hayırlı olması temennisinde bulunuldu.