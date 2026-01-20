UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınan Gordion Antik Kenti, bu yıl düzenlenen özel etkinliklerle ulusal ve uluslararası ölçekte yeniden gündeme taşınıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; bu kapsamda hazırlanan “Gordion – Düğümü Çözen Hikâyeler” sergisi, tarihsel bir metaforu çağdaş sanatın diliyle yeniden yorumlayarak dikkat çekiyor. Sergi, adını aldığı “Gordion düğümü” metaforu üzerinden bireysel ve kolektif hikâyelere odaklanıyor; çözülme, yüzleşme ve dönüşüm kavramlarını merkezine alıyor.

Ankara Kalesi’nde yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi İdari Binası’nda kapılarını açan sergi, resimden heykele, baskı tekniklerinden çağdaş anlatım biçimlerine uzanan geniş bir yelpazede eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak.

SANATIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ VURGULANDI

Serginin açılışında konuşan Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, sanatın toplumsal rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “43 sanatçı, farklı disiplinlerde ürettiği eserlerle sanatın dönüştürücü gücünü toplumsal dayanışmayla müzemiz idari binasında buluşturdu. Sanat yalnızca estetik bir ifade alanı değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal bağ kurma aracıdır.” Kıraç, serginin hem mekân hem de içerik açısından anlamlı bir birliktelik sunduğunu vurguladı.

AYŞE BİÇER: SANATLA SEVGİYİ VE UMUDU BÜYÜTMEK İSTİYORUZ

Serginin koordinatörlüğünü üstlenen Ayşe Biçer, Sonsöz Gazetesi’ne yaptığı değerlendirmede, bu sergiyi yalnızca bir sanat etkinliği olarak değil, aynı zamanda bir dayanışma ve umut projesi olarak ele aldıklarını belirtti.

Biçer, serginin ortaya çıkış sürecini şu sözlerle anlattı: “Bu yıl UNESCO’nun Gordion yılı olması nedeniyle, Gordion temalı bir hayır sergisi düzenleme fikri ortaya çıktı. Sanatçı dostlarımızdan çok güçlü ve samimi destekler aldık. Sergide yalnızca resim değil; pek çok farklı disiplinden eser yer alıyor. Güzel sanatçı dostlarımızın emeğiyle bugünlere geldik.”

URAS YURDAGÜL: BU SERGİ BİR BAĞIŞ VE DAYANIŞMA ORGANİZASYONU

Serginin küratörlüğünü üstlenen Uras Yurdagül ise 22 yaşında genç bir sanatçı ve üniversite öğrencisi. Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Yurdagül, uzun süredir sanatın içinde olduğunu ve bu serginin ilk küratörlük deneyimi olduğunu belirtti.

İLKİM DİLAY ÖZER: İLK YAĞLIBOYA SERGİM VE İLK ADIMIM

Sergiye katılan genç sanatçılardan İlkim Dilay Özer ise 21 yaşında ve İstanbul’dan Ankara’ya yeni taşınmış bir sanatçı. Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Özer, Ankara’da daha özgür bir üretim alanı bulduğunu ifade etti.

