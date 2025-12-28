Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan VELUX AVM’de olaylar bitmek bilmiyor. Edinilen bilgilere göre, bir eğlence mekanının çıkışında iki kadın henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek saç baş kavgasına dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırarak kavgayı sonlandırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VELUX AVM çevresinde yaşayan ve AVM’de vakit geçiren vatandaşlar ise bölgede neredeyse her gün benzer olayların yaşanmasından şikayetçi. Özellikle gece saatlerinde çıkan kavgalar ve taşkınlıkların artık alışkanlık haline geldiğini belirten vatandaşlar, güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyor.

Bölgede yaşanan olaylar, AVM ve çevresindeki güvenlik zafiyetini bir kez daha gündeme getirdi.