Ankara’da Terörsüz Türkiye Platformu tarafından “Terörsüz Türkiye’ye Evet” programı düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen programa çok sayıda sivil toplum temsilcisi, kanaat önderi ve davetli katıldı.

Programda konuşan Terörsüz Türkiye Platformu Kurucu Genel Başkanı Turgut Lenk, platformun hedefleri hakkında bilgi vererek, Terörsüz Türkiye Projesi kapsamında 23 ilde etkinlik ve çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye vizyonunu devlet nezdinde sahiplenmesinin önemli gelişmelere zemin hazırladığını belirten Lenk, “Bu süreci herhangi bir siyasi parti oluşumu olarak değil, milletimiz, vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütüyoruz. Amacımız, Türkiye’yi terörsüz bir ülke haline getirme hayalimizi gerçekleştirmektir” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 8 aydır proje üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Lenk, kanaat önderleri ve aşiret temsilcilerinin sürece önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Lenk, “Bu süre zarfında güçlü bir oluşum ve yol haritası ortaya koyduk. Allah’ın izniyle, Terörsüz Türkiye hedefi için sesimizi her platformda yükselterek mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Program kapsamında Hatay Medeniyetler Korosu ile Alagöz Kültür Merkezi’nin ‘Anadolu Destanları’ dans gösterisine ait videolar izleyicilerle buluşturuldu.

Etkinlikte ayrıca yönetim kurulunda yer alan konfederasyon başkanları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden aşiret temsilcileri, kanaat önderleri ile vakıf ve konfederasyon başkanları da söz alarak, terörle mücadelede toplumsal birlik, dayanışma ve ortak irade vurgusu yaptı.