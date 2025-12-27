Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde kritik rol oynayan Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas’ın, istiklale giden yolda kararlılığın simgesi olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Cumhuriyet’imizin kuruluşuna giden yolda Samsun’dan başlayıp Amasya, Erzurum ve Sivas’ta milli bir istiklal harbi hüviyeti kazanan destansı mücadeleye sahip çıktınız. Bu dört şehrimiz, bağımsızlık yolundaki irademizin nişanesidir” dedi.

“Cumhuriyeti Kuran Şehirler” Etkinliği Ankara’da Yapıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) öncülüğünde; Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odalarının işbirliğiyle, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılı kapsamında düzenlenen “Cumhuriyeti Kuran Şehirler” etkinliği, Cumhuriyet Müzesi’nde (2. TBMM binası) gerçekleştirildi. Etkinliğin ardından bir otelde gala yemeği düzenlendi.

“Cumhuriyetin Kuruluşu Gelecek Nesillere Aktarılmalı”

Gala programında konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl kurulduğunun doğru biçimde anlatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Milli birlik ve bağımsızlık fikrinin Anadolu’ya yayıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu şehirlerin milletin tek yürek olarak ayağa kalktığı simge merkezler olduğunu ifade etti.

“Atatürk Ekonomik Bağımsızlığı da Hedefledi”

Hisarcıklıoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın ardından Atatürk’ün ekonomik bağımsızlık mücadelesini başlattığını hatırlatarak, Cumhuriyet’le birlikte kapitülasyonların kaldırıldığını, milli sanayinin geliştiğini, İzmir İktisat Kongresi’nin toplandığını ve karma ekonomi modeline geçildiğini anımsattı.

ASO Başkanı Ardıç: “Cumhuriyet, Kalkınma İdealinin Hikâyesidir”

Cumhuriyet Müzesi’ndeki etkinlikte konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun yalnızca askeri zaferlerden ibaret olmadığını belirterek, bunun aynı zamanda irade, akıl, dayanışma ve kalkınma idealinin bir sonucu olduğunu söyledi. Ardıç, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanı sadece işgalden değil; yoksulluktan, geri kalmışlıktan ve dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedefledi” dedi.

“Ankara, Savunma Sanayiinin Merkezi”

Ankara’nın savunma sanayiinde merkez konumuna gelmesinin tarihsel bir birikime dayandığını vurgulayan Ardıç, bu birikimin bugün yüksek teknoloji, mühendislik, AR-GE ve küresel ölçekte şirketlere ev sahipliği yapan güçlü bir ekosisteme dönüştüğünü ifade etti.

“Ortak Vizyon ve Ortak Hedefler”

Cumhuriyetin kurulmasında tüm şehirlerin payına dikkat çeken Ardıç, Samsun’da yakılan meşalenin, Amasya’da ilan edilen iradenin, Erzurum’daki bağımsızlık kararlılığının, Sivas’taki birlik ruhunun ve Ankara’nın üretim gücünün ortak projelere dönüşmesi gerektiğini söyledi. Bu yürüyüşün üretimle büyümeyi ve teknolojiyle güçlenmeyi zorunlu kıldığını kaydetti.

Odalar Arası İşbirliği Vurgusu

Programda ayrıca Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Erzurum TSO Başkanı Saim Özakalın ve Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir de söz alarak, odalar arası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdi.