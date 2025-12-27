Rize’de çekimleri tamamlanan “Gözleri Karadeniz” dizisinin final bölümü akşamı yaşanan kavga ölümle sonuçlandı. Otelde karavan şoförleri arasında çıkan tartışmada başından ve yüzünden darbe alan 30 yaşındaki Ahmet Emin Yavuk, kaldırıldığı hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından savcılık soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında karavan şoförü Mehmet G., kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk ifadesinde Mehmet G., Ahmet Emin Yavuk’u darp etmediğini, onu “yerde hareketsiz halde gördüğünü”, nasıl düştüğünü ise bilmediğini öne sürdü.

O3 Medya’dan Taziye Mesajı

“Gözleri Karadeniz” dizisinin yapım şirketi O3 Medya, yaşanan acı olayın ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada,

“Talihsiz bir olay sonucunda bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden Ahmet Emin Yavuk’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm ekip arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kavganın Nedeni: Karavan Satışı

Hayatını kaybeden Ahmet Emin Yavuk’un yakın arkadaşı olan oyuncu Kerem Arslanoğlu, olay sonrası paylaştığı videoda Yavuk’un kavgayı ayırmak isterken darp edildiğini söyledi.

Öte yandan, otel güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi. Görüntülerde, uzaktan akraba oldukları öğrenilen dört karavancıdan Ahmet Emin Yavuk ile Uğur B.’nin koridorda tartıştığı, ardından karavan satışı nedeniyle araları gergin olan Mehmet G. ve Mehmet Y.’nin kaldıkları odanın kapısına yöneldikleri görülüyor. Kapının açılmasından saniyeler sonra Ahmet Emin Yavuk’un kanlar içinde yerde bulunduğu kayıtlara yansıyor.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.