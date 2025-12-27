İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Aralık 2025 Pazar günü yurdun farklı bölgelerinde etkili olacak kar yağışlarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

20 Santimetrenin Üzerinde Kar Beklenen İller

Açıklamaya göre; Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Doğu Anadolu’da Kuvvetli Kar Yağışı

Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ile zamanla Iğdır’ın yüksek kesimleri, Ağrı, Kars ve Van genelinde 5 ila 20 santimetre arasında kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Ayrıca Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı görüleceği bildirildi.

Güneydoğu’da Yüksek Kesimler Dikkat

Kar yağışının, Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda (Kulp, Lice, Hazro ile Diyarbakır–Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman’ın kuzeyinde (Kozluk, Sason) ve Siirt’in kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde de kuvvetli olacağı kaydedildi.

Vatandaşlara Uyarı

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yetkili kurumlar tarafından yapılacak resmi uyarıların yakından takip edilmesi çağrısında bulunuldu.